S7 расследует инцидент с повреждением самолетом фонарей в Домодедове

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Авиакомпания S7 проводит расследование после повреждения самолетом фонарей в аэропорту Домодедово, сообщает РИА Новости.

СМИ сообщали, что самолет авиакомпании "Глобус", входящей в группу S7, при взлете из Домодедова сбил пять фонарей на взлетно-посадочной полосе. При осмотре ВПП сотрудник аэропорта обнаружил на ней осколки стекол.

В S7 подтвердили эти сообщения, добавив, что инцидент произошел 5 августа с Boeing 737-800. Лайнер благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя. На послеполетном осмотре экипаж обнаружил повреждения покрышек колес основных опор шасси. Обратный рейс был задержан из-за работы технического персонала по их замене.

Причины ЧП выясняются. В пресс-службе Домодедова сообщили, что инцидент не повлиял на выполнение взлетно-посадочных операций, авиагавань продолжила работу в штатном режиме.

Второй пилот принял решение о срочной посадке. Самолет приземлился благополучно. Командир экипажа госпитализирован.

