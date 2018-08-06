В ГД оценили планы Лондона запросить выдачу подозреваемых по делу Скрипалей

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Информацию о том, что Лондон запросит у российских властей выдачу подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Парламентарий назвал дело Скрипалей пустышкой и заявил, что в нем не может быть какого-либо российского следа. "А если так, то зачем строить какие-то предположения относительно абсолютно странной возможности выдавать каких-то подозреваемых по этому делу. Безусловно, раздувание дела в СМИ – способ пролонгировать пропагандистскую информационную жизнь отравления в Солсбери", – цитирует Новикова RT.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить 4 марта. Лондон обвиняет Москву в причастности к нападению. Согласно последним предположениям, покушение готовили две группы наемных убийц из России: одни доставили нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Соединенное Королевство, другие якобы осуществили отравление.

Британские СМИ сообщили, что Лондон попросит Москву выдать двоих граждан, которых подозревают в участии в покушении на Скрипалей. Полицейские и сотрудники спецслужб якобы уже восстановили все их перемещения по стране.