Летевший в Москву самолет British Airways вернулся в Лондон

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Самолет авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Лондона в Москву, вернулся в аэропорт Хитроу из-за технической неисправности. Воздушное судно после изменения маршрута успешно приземлился в аэропорту вылета, передает ТАСС со ссылкой на британского перевозчика.

"На борту не было чрезвычайной ситуации. Все прошло в штатном режиме", – сказал представитель British Airways.

По словам собеседника агентства, клиентов перевозчика доставит в российскую столицу другой самолет.

British Airways информировали, что авиалайнер из-за "незначительной технической неисправности" вернулся обратно в лондонский аэропорт, где совершил успешную посадку.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Tajik Air экстренно вернулся в Домодедово из-за разгерметизации салона. По предварительным данным, Boeing 737-300 вылетел по расписанию в 01:03, на его борту находился 141 пассажир. Борт развернулся в районе Рязанской области. Далее он полетел в направлении Москвы.