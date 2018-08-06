Камеры зафиксировали действия сотрудников ГИБДД до убийства в Павловском Посаде

Дорожные камеры сняли действия сотрудников ГИБДД до убийства в Павловском Посаде, которые избили до смерти молодого мужчину из-за разбитого стакана. Об этом сообщает телеканал Москва 24. Свою версию случившегося также рассказал друг погибшего.

Парковка возле подмосковного бара превратилась в ринг для боев без правил. Жертвой инцидента стал Евгений Толстов. После драки у молодого человека диагностировали перелом основания черепа, от полученных травм он скончался в больнице.

О том, как развивались события, рассказал друг погибшего Василий Осин. "На улице Евгений полез разнимать. Один из сотрудников в синей олимпийке и в штанах начал наносить удары, ему начал помогать другой, в светлой футболке. Он наносил Евгению удары у выхода, потом их же ребята их разняли, они переключились на Алексея. Потом пошли туда, нас один из двоих отталкивал, нас хотели разнять, там на видео тоже все видно", – сказал он. По словам Осина, удары наносили сотрудники ДПС. К тому моменту мужчины уже не отдавали отчет своим действиям.

В распоряжении Москвы 24 оказались эксклюзивные кадры. На записи видно, как участники боев без правил выпивают на парковке одного из кафе, подходят к девушкам, а затем садятся за руль и уезжают – видимо, в бар, где и произошли страшные события.

О трагедии также рассказала мать погибшего Раиса Толстова. "Я настроена на то, что их надо наказать, я не знаю, как их назвать, трудно назвать людьми этих ублюдков. Пошла информация, что они периодически приезжали в это кафе, развлекались, для них это развлекаловка – кулаками помахать, они знают, как бить", – сказала она. После похорон единственного сына женщина до сих пор не может прийти в себя. Все интервью дает только по телефону. Рассказывает, что причиной жестокой драки стал обычный бытовой инцидент.

О трагедии также рассказала управляющая баром. По ее словам, вечером 20 июля Евгений и двое его друзей сидели за столиком. В какой-то момент один из них разбил стакан, к ним подошли менеджер с охранником, попросили возместить ущерб. Молодые люди отдали им 200 рублей и, казалось бы, конфликт был исчерпан, но в дело вмешались сотрудники полиции. Они сидели за соседним столиком. Семеро мужчин вели себя очень развязано, периодически приставали к посетителям, старались спровоцировать конфликт.

"Гаишники нагрубили Алексею, тот ответил им словесно. Они первые ударили, били толпой", – рассказала управляющая Елена. По ее словам, охранники бара побоялись разнять дерущихся. Вместе с ней они стояли рядом и ждали скорую с полицией.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что по результатам служебной проверки за совершение проступка, порочащего честь сотрудников полиции, со службы уволены шесть инспекторов пятого батальона второго полка ДПС подмосковного управления МВД.

Раиса Толстова намерена добиться максимального наказания для тех, кто бил ногами по голове ее сына. Женщина уже наняла адвоката. Однако, по словам защитника, пока под стражу взят только один из семерых сотрудников ДПС.