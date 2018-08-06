Четыре человека пострадали в ДТП в Можайском районе Подмосковья

06 августа 2018, 13:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Четыре человека получили травмы в ДТП на трассе М1 "Беларусь", сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.
Авария произошла в 13:15 на 111-м километре автодороги в Можайском районе. Там столкнулись два транспортных средства.
В ведомстве призвали автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
❗️ДТП— МТДИ МО (@mtdimo) 6 августа 2018 г.
В 13:15 на 111 км автодороги М-1 «Белорусь» в Можайском районе произошло столкновение 2 транспортных средств. В результате аварии ранено 4 человека. ❗️МТДИ МО призывает неукоснительно соблюдать ПДД!
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