Четыре человека пострадали в ДТП в Можайском районе Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Четыре человека получили травмы в ДТП на трассе М1 "Беларусь", сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.

Авария произошла в 13:15 на 111-м километре автодороги в Можайском районе. Там столкнулись два транспортных средства.

В ведомстве призвали автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.