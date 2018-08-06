Власти Сочи объяснили причину отсутствия решетки на ливневке в месте ЧП с ребенком

06 августа 2018, 13:10
На открытой ливневой канаве, в которую упал и погиб ребенок, не должно было быть решетки. Проект не предусматривает ее установку. Об этом заявили власти города Сочи.
По словам представителей администрации, траншеи должны быть полностью открыты, потому что во время ливней решетки могут не выдержать потоки воды и сорваться, а это может травмировать прохожих, передает РИА Новости.
Как отмечается, эти канавы больше 50-ти лет принимают ливневые потоки, а отсутствие подобных траншей может привести к затоплению или смыву построек.
Ранее сообщалось, что в пресс-службе муниципального предприятия "Водосток", которое ответственно за работу данных сооружений, заявили, что жалоб на ливневую канаву в Лазаревском районе Сочи, где утонул ребенок, не поступало.
В пятницу в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. С ребенком находилась бабушка, которая попыталась спасти внука, но его унесло течением. Позже тело ребенка обнаружили в море. По данному факту проводится проверка.
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