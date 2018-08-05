В Сочи объяснили отсутствие решеток на ливневой канаве в месте ЧП с ребенком

Жалоб на ливневую канаву в Лазаревском районе Сочи, где утонул ребенок, не поступало, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия "Водосток", которое ответственно за работу данных сооружений, передает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что сооружение работало в штатном режиме, а подобный тип ливневых канав в Сочи не редкость. Это связано с особенностями застройки и рельефа города.

Согласно оценкам специалистов МУП "Водосток", ливневый коллектор на улице Октябрьская работал в штатном режиме и выполнял свои функции.

"Обращений и претензий жителей на работу этой системы не поступало", – говорится в сообщении пресс-службы.

Во время трагедии, как отмечается, ливневую канаву заполнило водой из-за сильного дождя.

На стороне улицы, где находится ливневый коллектор, были припаркованы машины, что затрудняло обзор прохожим.

В пятницу в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. С ребенком находилась бабушка, которая попыталась спасти внука, но его унесло течением. Позже тело мальчика обнаружили в море. По данному факту проводится проверка.