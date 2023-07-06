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Спасатели ликвидировали пожар в бизнес-центре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

"В БЦ в 20:28 пожар полностью ликвидирован", – отметили в ведомстве.

Возгорание произошло по адресу 3-я улица Ямского Поля, дом 22, корпус 3, строение 3. Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 18:35. Сначала было известно о двух пострадавших, позже их количество увеличилось до трех.

В результате аварийно-спасательных мероприятий пожарные спасли семь человек.

В 19:45 специалистам удалось ликвидировать открытое горение. Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин инцидента.