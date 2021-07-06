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Происшествия

06:51

На Урале эвакуировали около 150 человек из-за подтопления сел

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 150 жителей сел эвакуированы в Свердловской области из-за резкого повышения уровня воды в водоемах после обильных осадков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Верхняя Салда и Горноуральский городской округ сильно пострадали из-за гроз и ливней. В нескольких селах введен режим ЧС. Всего в Верхней и Нижней Салде затоплены свыше 50 домов, некоторые из них – по самую крышу. <...> Развернуты пункты временного размещения. В селе Николо-Павловское размыло дорогу", – написал глава Свердловской области в Instagram.

Он отметил, что из-за проливного дождя в регионе разлилась река Черемшанка. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после спада уровня воды.

В ночь на вторник, 6 июля, эвакуация жителей прошла в поселке Джубга на Кубани. Там оказались подтопленными около 150 придомовых территорий.

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