Сергей Пенкин опроверг слухи об ограблении

Певец Сергей Пенкин опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что его обокрали в центре Москвы, передает телеканал Москва 24.

"Дорогие друзья, меня сегодня одолевают с утра, что какая-то произошла кража. Это неправда", – обратился к поклонникам певец. "Я уже устал от этого отбрыкиваться, говорить, что это не так. Поэтому не волнуйтесь, все нормально", – заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что Сергея Пенкина обокрали в центре Москвы на миллион рублей. В публикациях говорилось, что певец уснул на лавочке на Кузнецком мосту после посещения ресторана. Проснувшись, он якобы обнаружил пропажу 30 тысяч рублей, золотой цепи с крестом и иконкой, дорогих часов и телефона.