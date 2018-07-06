Уснувшего на скамейке в Москве певца Сергея Пенкина обокрали на миллион рублей

Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Бертов

Певца Сергея Пенкина, спящего на уличной скамейке, обокрали в центре Москвы.

Артист обратился в полицию 5 июля, сообщает Агентство "Москва". Он рассказал, что 1 июля в нетрезвом состоянии уснул на улице Кузнецкий Мост.

Преступник в этот момент похитил у него золотую цепочку с золотым крестиком и золотой иконой, кольцо, наручные часы, iPhone X и 30 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся. Потерпевший оценил ущерб в 1 миллион 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, вора разыскивают.