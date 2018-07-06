Жильцов горевшего на Пятницкой дома пустили в здание за вещами

Фото: Агентство Москва/Антон Кардашов

Горевший на Пятницкой улице дом сейчас оцеплен полицией, передает РИА Новости. На месте ЧП работают сотрудники Мосгаза и пожарной охраны МЧС. Жильцов пустили в здание, чтобы они могли взять свои вещи.

Вечером в среду, 5 июля, загорелись третий и четвертый этажи, а также кровля дома № 43, строение 3 на Пятницкой улице. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

До прибытия экстренных служб здание покинули около 20 человек. Еще двоих спасли пожарные. Сведений о пострадавших не поступало. В 0:45 6 июля пожар удалось локализовать. В 1:07 открытое горение ликвидировали.

Как сообщили в транспортном комплексе Москвы, движение транспорта по Пятницкой улице восстановлено.