Жильцов горевшего на Пятницкой дома пустили в здание за вещами

6 июля, 14:28
Фото: Агентство Москва/Антон Кардашов
Горевший на Пятницкой улице дом сейчас оцеплен полицией, передает РИА Новости. На месте ЧП работают сотрудники Мосгаза и пожарной охраны МЧС. Жильцов пустили в здание, чтобы они могли взять свои вещи.
Вечером в среду, 5 июля, загорелись третий и четвертый этажи, а также кровля дома № 43, строение 3 на Пятницкой улице. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.
До прибытия экстренных служб здание покинули около 20 человек. Еще двоих спасли пожарные. Сведений о пострадавших не поступало. В 0:45 6 июля пожар удалось локализовать. В 1:07 открытое горение ликвидировали.
Как сообщили в транспортном комплексе Москвы, движение транспорта по Пятницкой улице восстановлено.
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