6 июля, 01:22
Фото: https://www.mreporter.ru
Открытое горение в доме на Пятницкой улице ликвидировано, сообщил источник в экстренных службах.
"Объявлена ликвидация открытого горения", – цитирует собеседника ТАСС.
Ранее Петр Бирюков сообщил, что проливка здания продолжится до трех часов ночи, а утром в доме начнутся восстановительные работы.
Более 30 жильцов дома разместят в гостиницах. Всего в здании располагается 32 квартиры.
Вечером 5 июля загорелась квартира в доме 43, строение 3 по улице Пятницкая. Площадь пожара быстро росла и составила сначала 200, а потом 400 квадратных метров. Огонь затронул кровлю здания.
При тушении спасли двух женщин, еще 20 жильцов покинули здание самостоятельно до приезда пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.
Автомобилистам приходится объезжать Пятницкую – она перекрыта для работы экстренных служб.
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