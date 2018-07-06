Открытое горение в доме на Пятницкой улице ликвидировано, сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена ликвидация открытого горения", – цитирует собеседника ТАСС.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что проливка здания продолжится до трех часов ночи, а утром в доме начнутся восстановительные работы.

Более 30 жильцов дома разместят в гостиницах. Всего в здании располагается 32 квартиры.

Вечером 5 июля загорелась квартира в доме 43, строение 3 по улице Пятницкая. Площадь пожара быстро росла и составила сначала 200, а потом 400 квадратных метров. Огонь затронул кровлю здания.

При тушении спасли двух женщин, еще 20 жильцов покинули здание самостоятельно до приезда пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.

Автомобилистам приходится объезжать Пятницкую – она перекрыта для работы экстренных служб.