Две женщины спасены во время пожара на Пятницкой улице

Пожарные спасли двух женщин во время ликвидации пожара в жилом доме на Пятницкой улице, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

"Пожарно-спасательными подразделениями с четвертого этажа спасены два человека. Сведений о пострадавший не поступало", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что загорелась квартира в доме по адресу: улица Пятницкая, дом 43, строение 3. Около 20 человек покинули здание самостоятельно, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, огонь захватил два этажа и перешел на крышу здания.