МЧС сообщило об увеличении площади пожара на Пятницкой улице до 400 квадратных метров

Площадь пожара в жилом доме в центре столицы снова выросла. Теперь горит 400 квадратных метров, сообщают в ГУ МЧС по Москве. Горят третий и четвертый этажи четырехэтажного здания.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания в здании по адресу Пятницкая улица, дом 43, строение 3 составляет 200 квадратных метров. Пожару присвоена повышенная категория сложности.

Изначально огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже. Пламя перешло на кровлю здания. Жильцы первых этажей дома вышли на улицу самостоятельно.