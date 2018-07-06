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Движение на Пятницкой улице открыли после пожара в жилом доме, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы в микроблоге Twitter.

ЧП по адресу: улица Пятницкая, дом 43, строение 3 случилось вечером 5 июля. Загорелись третий и четвертый этажи, а также кровля. Площадь пожара достигла порядка 400 квадратных метров.

Пожарные спасли двух людей, а до их прибытия здание покинули около 20 человек. Возгорание ликвидировали, сведений о пострадавших не поступало.