У украинского художника Дмитрия Гапчинского украли 24 картины в Москве

6 июля, 11:59
Фото: depositphotos/blinow61
В центральном районе Москвы злоумышленники похитили 24 работы украинского художника Дмитрия Гапчинского, передает Агентство "Москва".
По информации источника в правоохранительных органах, 16 июня в полицию поступило обращение от бизнес-партнера Гапчинского о том, что из квартиры художника в Сытинском переулке пропали вещи.
"По словам заявительницы, исчезли две люстры, ноутбук и 24 картины", – сообщил источник.
В квартире, где произошел взлом, художник не живет уже в течение года. Стоимость похищенных вещей оценена в 12,4 миллиона рублей.
МВД провело проверку и 5 июля возбудило уголовное дело о краже. Сейчас ведется следствие и поиск преступника.
Дмитрий Гапчинский имеет собственную художественную галерею в Киеве. Художник стал известным благодаря циклу иллюстраций "Почему девочка злится".
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