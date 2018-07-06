У украинского художника Дмитрия Гапчинского украли 24 картины в Москве

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В центральном районе Москвы злоумышленники похитили 24 работы украинского художника Дмитрия Гапчинского, передает Агентство "Москва".

По информации источника в правоохранительных органах, 16 июня в полицию поступило обращение от бизнес-партнера Гапчинского о том, что из квартиры художника в Сытинском переулке пропали вещи.

"По словам заявительницы, исчезли две люстры, ноутбук и 24 картины", – сообщил источник.

В квартире, где произошел взлом, художник не живет уже в течение года. Стоимость похищенных вещей оценена в 12,4 миллиона рублей.

МВД провело проверку и 5 июля возбудило уголовное дело о краже. Сейчас ведется следствие и поиск преступника.

Дмитрий Гапчинский имеет собственную художественную галерею в Киеве. Художник стал известным благодаря циклу иллюстраций "Почему девочка злится".