Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Половина пролетов Каховской ГЭС разрушилась после ночных ударов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается", – говорится в сообщении.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

Позже в администрации рассказали, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала после инцидента нет. Подтопления зафиксировали на участках дачных поселков Цюрупинск и Голая Пристань. Проживающие там люди уже покинули дома.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

Впоследствии Леонтьев заключил, что ремонт Каховской ГЭС на данном этапе невозможен. Ее следует отстраивать заново. Вместе с этим он рассказал, что поднявшаяся после разрушения плотины вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки