Пожар в складском комплексе на севере Москвы локализован

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Локализован пожар в складском комплексе на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар локализован на площади 300 квадратных метров", – сообщили в пресс-службе

Информация о пожаре появилась в 15:30. По предварительным данным, загорелось одноэтажное производственное здание на улице Стандартной, дом 6. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о возгорании на складе в столичном районе Чертаново Центральное. Пожар произошел на втором этаже двухэтажного складского здания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

