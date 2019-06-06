Пожар произошел на складе на юге Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возгорание произошло на складе в столичном районе Чертаново Центральное.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по городу, инцидент случился на улице Дорожная, владение 3, корпус 4б.

Происходило возгорание на втором этаже двухэтажного складского здания. В данный момент возгорание ликвидировано.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар на площади около 200 квадратных метров произошел в дата-центре в столичном районе Лефортово.