Иномарку отбросило на тротуар после столкновения со скорой в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Иномарку отбросило на тротуар после столкновения с машиной скорой помощи в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

"На пересечении Люсиновской улицы и улицы Павла Андреева машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем Kia. В результате иномарка вылетела на тротуар", – говорится в сообщении.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно о столкновении такси и автомобиля Porsche на западе Москвы, в результате которого пострадал пешеход. Инцидент произошел на пересечении Студенческой и Дунаевской улиц.