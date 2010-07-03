Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены

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Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".

По его словам, студента второго курса отчислили за недостойное поведение. В ответ молодой человек написал на стенах факультета внутри здания слова "дебил", "собачий сынок", "ворун", обращенные в адрес декана.

"Таким образом, он в том числе испоганил картины, размещенные на стенах факультета. Сейчас они завешаны белой тканью, теперь надо ремонтировать", – посетовал Миронов.

После этого студент "с какой-то железкой" напал на женщину-охранника и сломал ей руку. Молодого человека уже задержали сотрудники полиции.

