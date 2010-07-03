Шереметьево ищет людей, смеющихся над катастрофой самолета

Аэропорт Шереметьево выясняет причастность своих сотрудников к видео с людьми, которые смеялись над горящим самолетом. Сейчас ведется розыск этих людей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Мы не располагаем на данный момент подтверждением, что это сотрудники аэропорта. Мы сейчас занимаемся розыском этих людей, которые в грубой мере нарушили стандарты корпоративной и человеческой этики в момент, когда произошла катастрофа, и все службы аэропорта в экстренном порядке прилагали максимум усилий для спасения пассажиров и ликвидации последствий аварии", – сообщили в пресс-службе.
В ближайшее время будет сделано официальное заявление.
В каком состоянии находятся пострадавшие при ЧП в Шереметьеве
5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, со второй попытки совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. После приземления он загорелся, а люди сами эвакуировались по надувным трапам.
Из 78 человек выжили 37. Было возбуждено уголовное дело. Среди основных версий трагедии называется техническая неисправность самолета.
Проводятся внеплановые проверки. Шереметьево сейчас работает с одной взлетно-посадочной полосой.
В Мурманской области объявлен трехдневный траур. Тела всех погибших уже извлекли из самолета и отправили на опознание.
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