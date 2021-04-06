Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Полиция ищет женщину, готовившую еду на Вечном огне в Подмосковье

В сети появилось видео, на котором неизвестная готовит еду на Вечном огне у мемориала "Скорбящая мать" в Подмосковье. Полиция организовала проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению, розыску и задержанию правонарушительницы", – говорится в сообщении.

Ранее в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, прикурившего от Вечного огня. Инцидент произошел 4 апреля на Аллее героев.

