10 иранцам предъявлены обвинения в катастрофе украинского лайнера в Тегеране

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Обвинения по делу о катастрофе с участием украинского самолета предъявлены 10 иранским должностным лицам. Об этом сообщает ТАСС.

"10 должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолета, привлечены к ответственности. Необходимые выводы будут сделаны в суде", – рассказал бывший прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки во время церемонии передачи полномочий своему преемнику.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек – граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) взял на себя полную ответственность за происшествие. Выяснилось, что самолет сбили двумя ракетами малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".

Иран также указал на вину США в катастрофе. Командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде отметил, что инцидент явился следствием агрессивных действий Вашингтона в регионе.

Верховная рада Украины приняла заявление, в котором потребовала от Ирана официальных извинений и компенсаций за уничтожение лайнера.