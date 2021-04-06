10 иранцам предъявлены обвинения в катастрофе украинского лайнера в Тегеране

10:57
Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Обвинения по делу о катастрофе с участием украинского самолета предъявлены 10 иранским должностным лицам. Об этом сообщает ТАСС.
"10 должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолета, привлечены к ответственности. Необходимые выводы будут сделаны в суде", – рассказал бывший прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки во время церемонии передачи полномочий своему преемнику.
Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек – граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.
Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) взял на себя полную ответственность за происшествие. Выяснилось, что самолет сбили двумя ракетами малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".
Иран также указал на вину США в катастрофе. Командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде отметил, что инцидент явился следствием агрессивных действий Вашингтона в регионе.
Верховная рада Украины приняла заявление, в котором потребовала от Ирана официальных извинений и компенсаций за уничтожение лайнера.
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