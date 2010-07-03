Пьяный водитель без прав въехал в гипермаркет в ТиНАО

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Пьяный водитель Nissan Tiida въехал в гипермаркет в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Мужчина не справился с управлением и въехал в гипермаркет в районе 47-го километра МКАД, повредив двери центрального входа. Подозреваемого задержали, им оказался 31-летний приезжий, лишенный прав.

Пострадавших в результате происшествия нет. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.