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Происшествия

06 апреля 2018, 19:38

Британские власти отказались выдать визу племяннице Скрипаля

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Victoria Jones

Британские власти отказались выдать визу племяннице отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщил журналист BBC Джеймс Ландейл со ссылкой на источник, есть предположение, что Россия пытается использовать девушку в качестве пешки, передает "Газета.ру".

По словам источника, Виктории Скрипаль было отказано в визе в рамках установленных процедур.

Ранее в СМИ появилась информация, что племянница экс-полковника ГРУ поговорила по телефону с его дочерью Юлией. В эфире программы "60 минут" прозвучала запись их разговора, однако подлинность записи пока не подтверждена.

На ней Виктория Скрипаль разговаривает с женщиной, которая представляется Юлией Скрипаль и говорит, что "у нее все хорошо". Виктория сообщила ей, что прилетит в Лондон в понедельник, если получит визу, на это Юлия отвечает, что "визу никто не даст".

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