06 марта, 16:42Происшествия
Дело возбудили после того, как женщина в Пушкине ранила ножом 10-летнюю дочь
Фото: телеграм-канал SHOT
Следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая ранила ножом 10-летнюю дочь. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.
Дело возбудили по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней").
В настоящий момент следователи и криминалисты проводят допросы, органу дознания дано поручение на сбор характеризующего материала в отношении семьи.
Ранее прокуратура Подмосковья сообщала, что пьяная женщина кинула нож в сторону своей 10-летней дочери в микрорайоне Серебрянка города Пушкина. Правоохранители заявили, что девочка рассказала о случившемся своей подруге, отец которой вызвал скорую помощь и полицейских.
Ребенок получил резаное ранение колена. Девочке оказали необходимую медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет.
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