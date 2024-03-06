Дело возбудили после того, как женщина в Пушкине ранила ножом 10-летнюю дочь

Фото: телеграм-канал SHOT

Следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая ранила ножом 10-летнюю дочь. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

Дело возбудили по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней").

В настоящий момент следователи и криминалисты проводят допросы, органу дознания дано поручение на сбор характеризующего материала в отношении семьи.

Ранее прокуратура Подмосковья сообщала, что пьяная женщина кинула нож в сторону своей 10-летней дочери в микрорайоне Серебрянка города Пушкина. Правоохранители заявили, что девочка рассказала о случившемся своей подруге, отец которой вызвал скорую помощь и полицейских.

Ребенок получил резаное ранение колена. Девочке оказали необходимую медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет.

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