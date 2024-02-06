Прилетевшего в США без паспорта россиянина Сергея Очигаву депортируют – СМИ

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Окружной суд Соединенных Штатов назначил гражданину Российской Федерации Сергею Очигаве, который прибыл в США из Дании без визы, билета и паспорта, 93 дня ареста. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

По данным СМИ, суд попросил его выплатить в адрес авиакомпании компенсацию в размере 2 174 долларов. При этом во время слушания федеральные прокуроры требовали заключить мужчину под стражу на шесть месяцев. В качестве объяснений сторона обвинения заявляла, что россиянин не чувствует ни сожаления, ни раскаяния за произошедший инцидент.

В свою очередь, сторона защиты просила засчитать время, которое обвиняемый уже отсидел во время ареста с 4 ноября, в срок лишения свободы. Это ходатайство суд удовлетворил, но по протоколу мужчину должны будут передать Иммиграционной и таможенной службе США для последующей депортации.

Адвокаты россиянина пытались подать апелляцию на решение суда о выплате компенсации, поскольку треть мест в экономклассе, где летел мужчина, была свободна, однако суд отказал стороне защиты в рассмотрении жалобы.

Ранее сообщалось, что россиянин Очигава был задержан 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта в Лос-Анджелесе. Он не смог предъявить паспорт и визу, а также заявил, что не помнит, каким образом оказался на борту самолета.

При досмотре багажа мужчины была обнаружена частичная фотография паспорта на смартфоне, где указаны имя, дата рождения и номер документа. Представители авиаперевозчика рассказали, что Очигава летел их рейсом, при этом он не предъявил посадочного талона и менял кресла, пока не нашел незанятое место.

