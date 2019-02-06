СМИ сообщили о 150 погибших при прорыве дамбы в Бразилии

Фото: ТАСС/AP/Andre Penner

Число жертв прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 150 человек. Об этом сообщает газета Hoje em dia в среду, 6 февраля.

По данным издания, установлены личности 134 погибших. Еще 182 человека числятся пропавшими без вести. Изначально сообщалось о 142 погибших.

Прорыв дамбы, сдерживавшей воду с металлургическими отходами, произошел 25 января в муниципалитете Брумадинью. Потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и дома местных жителей.

В настоящий момент в регионе проводится поисковая операция. Безопасность в муниципалитете обеспечивает военная полиция. С момента прорыва правоохранители арестовали шесть человек, в том числе за мародерство.

Между тем фонд Освальдо Круза полагает, что прорыв дамбы может привести к вспышке инфекционных заболеваний. Среди них – лихорадка денге, желтая лихорадка и шистосомоз (паразитарное заболевание, вызываемое кровяными сосальщиками. – Прим. ред.). Ученые указывают, что причиной роста заболеваемости может стать нехватка питьевой воды.