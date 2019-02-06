На МНПЗ проходят технологические работы – МЧС

Столичный главк МЧС опроверг информацию о пожаре на МНПЗ в Капотне. Как сообщили в пресс-службе телеканалу Москва 24, на заводе идут технологические работы.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре, охватившем нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно пламеня и густой черный дым. Пользователи приняли технологический процесс за возгорание одного из факелов завода.