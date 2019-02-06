Угроза взрыва в ТЦ "Европейский" в Москве оказалась ложной

Угроза взрыва в ТЦ "Европейский" рядом с Киевским вокзалом в Москве не подтвердилась. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"Кинологи и прочие профильные специалисты проверили "Европейский" и не нашли там опасных для жизни предметов. В настоящее время торговый центр работает в обычном режиме", – сказал он, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в полицию поступило анонимное сообщение о заложенной бомбе в торговом центре "Европейский" в Москве. Также днем 6 февраля поступила информация об угрозе взрыва в посольстве Афганистана на Поварской улице.
В последнее время в столичном регионе участились случаи угроз о якобы заложенных бомбах в местах массового скопления людей. В МВД сообщили, что телефонные хулиганы перешли со звонков на почтовую рассылку. Генеральный директор Агентства экономической разведки "Р-техно" Роман Ромачев отметил, что отправителей в таком случае найти сложнее.
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