Неизвестный "заминировал" ТЦ "Европейский" и посольство Афганистана

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Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в торговом центре "Европейский" в Москве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

"От неизвестного поступило сообщение о том, что в ТЦ "Европейский" по адресу площадь Киевского Вокзала, дом № 2 якобы заложена взрывчатка", – передает Агентство "Москва".

Ведется проверка, работают экстренные службы.

Кроме того, днем 6 февраля поступило сообщение об угрозе взрыва в посольстве Афганистана. Здание находится на Поварской улице, 42, строение 1. На место ЧП прибыли полиция и МЧС, сообщает ТАСС. Из посольства эвакуированы около 15 человек.

В последнее время в Москве и Подмосковье участились случаи угроз о якобы заложенных бомбах в местах массового скопления людей. В МВД сообщили, что телефонные хулиганы перешли со звонков на почтовую рассылку. Генеральный директор Агентства экономической разведки "Р-техно" Роман Ромачев отметил, что отправителей в таком случае найти сложнее.