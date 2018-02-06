Алексей Панин рассказал о причинах неуплаты дорожных штрафов

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Алексей Панин рассказал, почему не оплачивал дорожные штрафы. По словам актера, у него до недавнего времени не было денег.

Как пояснил Панин, на протяжении года он искал свою дочь. "Год я жил в Петербурге: в машине, у случайных знакомых, мне помогали добрые люди деньгами. Просто на улице встречали и помогали, подогревали меня деньгами, потому что знали, что у меня увезли моего ребенка",

– цитирует его "Газета.ру".

Актер год не работал, однако сейчас начал возобновил свою трудовую деятельность. "Я буду с большим рвением, инициативой платить все штрафы", – заявил он.

Судебные приставы за долги по налогам и штрафам арестовали автомобиль Алексея Панина. Задолженность по его налоговым платежам и штрафам достигла более 459 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что сотрудники столичного ГИБДД остановили на МКАД машину актера после публикации в интернете видео, на котором он нарушает ПДД.