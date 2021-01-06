Пожар в одноэтажном здании на востоке Москвы потушили

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Спасатели потушили пожар в одноэтажном здании на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"В 17.43 (мск) открытое горение ликвидировано", – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. По некоторым данным, на месте происшествия обнаружили одного погибшего.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на Рассветной аллее, в здании автосервиса, расположенного среди гаражей. Тогда же стало известно, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

В ходе тушения у здания частично обрушилась кровля.

