На востоке Москвы загорелся автосервис

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Автосервис загорелся на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"По адресу: улица Рассветная аллея, 5А, горит автосервис. Площадь пожара – около 100 квадратных метров", – сообщил представитель экстренных служб столицы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили, что приняли заявку о возгорании. По данным ведомства, о пострадавших не сообщается.

Обстоятельства и причины возгорания уточняются.

Очевидцы сообщили о пожаре на востоке Москвы

Ранее при пожаре на востоке Москвы из горящего здания спасли 5 человек. ЧП произошло на 15-й Парковой улице. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.