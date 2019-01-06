Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Коммунарке

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В металлическом ангаре в поселке Коммунарка в ТиНАО загорелся одноэтажный металлический ангар. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".

Строение расположено по адресу: улица Липовый парк, дом №11. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

В тушении пожара принимали участие 45 человек и 13 единиц спецтехники.