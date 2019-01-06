Руководство МГСУ назвало причину драки студентов

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Руководство Московского государственного университета (МГСУ) инициировало дисциплинарное расследование после драки студентов в общежитии.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза, произошла бытовая ссора соседей по комнате "на почве перестановки мебели".

Уточняется, что в драке приняли участие восемь человек – обучающиеся третьего курса граждане Китая и Афганистана, а также их соотечественники.

Ранее сообщалось, что всех причастных доставили в отдел полиции. Выясняется, кто является зачинщиком. Госпитализация участникам драки не потребовалась.