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20:23

В общежитии МГСУ подрались студенты-иностранцы

происшествия

20:23

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В общежитии МГСУ произошла драка между иностранными студентами. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

"Подтверждается конфликт между постояльцами общежития по адресу Ярославское шоссе, 26. На месте работают сотрудники полиции, проводят проверку", – сказано в сообщении агентства.

Всех причастных к инциденту доставили в отдел полиции. Выясняется, кто является зачинщиком. В службе скорой помощи уточнили, что, по предварительным данным, госпитализация участникам драки не потребовалась. Все отделались ссадинами и ушибами.

По информации на сайте университета, по указанному адресу находится общежитие учебного заведения. Здания общежития введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах. В студгородке проживают иностранные студенты.

В сентябре 2018 года на территории МГСУ открылся новый плавательный бассейн. Планируется, что он станет центром развития студенческого спорта Москвы.

происшествия

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