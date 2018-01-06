В "Аэрофлоте" рассказали о сложностях с обслуживанием рейсов в Вашингтоне

Фото: ТАСС/Лысцева Марина

Представители "Аэрофлота" сообщили о сложностях с обслуживанием рейсов в аэропорту Вашингтона, так как обслуживающая компания заявила о невозможности продолжать работу из-за тяжелых погодных условий.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшем в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом, компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне − SwissPort − пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона (IAD)", − цитирует сообщение авиаперевозчика РИА Новости.

Кроме того, как отметили в "Аэрофлоте", слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее 123) и SU539 (ранее SU103), которые были запланированы на 12:00 и 14:00, уже выданы. По этой причине в авиакомпании отметили, что в данный момент затрудняются сообщить точное время отправления рейсов, которые пришлось задержать из-за ухудшения метеоусловий в США.

В "Аэрофлоте" рекомендовали пассажирам следить за информацией на сайте и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.

Подробнее о последствиях аномальных холодов и снежного коллапса в США читайте в материале портала Москва 24.