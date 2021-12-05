Один человек погиб при обрушении здания в Туве

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В Туве один человек погиб при обрушении здания на территории бывшего завода "Туваасбест" в городе Ак-Довурак, еще один находится под завалами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканский главк МЧС.

"При демонтаже здания произошло обрушение конструкций, два человека оказались под завалами. Один был извлечен без признаков жизни, по второму работы продолжаются", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают 19 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники. В город направлены дополнительные силы МЧС.

Ранее взрыв прогремел в частном жилом доме в деревне Торбеево в подмосковных Люберцах. В результате взрыва произошло частичное обрушение здания. Из-под завалов удалось спасти девочку 2013 года рождения. Она была передана медикам.