Крупный пожар произошел в колонии в Пермском крае

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Крупный пожар начался в исправительной колонии особого режима "Белый лебедь" в Пермском крае. Учреждение предназначено для заключенных, отбывающих пожизненное наказание.

"На территории колонии горит административное здание на площади 1800 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности", – приводит слова источника в экстренных службах ТАСС. Согласно предварительным данным, возгорание началось на крыше здания. Данных о пострадавших нет.

Исправительное учреждение в Пермском крае является одним из нескольких для такого типа заключенных. В нем содержатся около 300 человек. На пожизненно осужденных колония специализируется с 1999 года. Ее режим считается одним из самых жестких. Случаев побега из учреждения не зафиксировано.