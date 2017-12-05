СК возбудил дело о взимании 3,9 млн рублей за бесплатные медуслуги в столице

5 декабря, 17:53
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Столичные следователи возбудили уголовное дело о взимании денег с пациентов при оказании медуслуг, входящих в ОМС. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По данным следствия, руководство одного из столичных медицинских учреждений с января 2015 года по 27 ноября 2017 года платно оказывали высокотехнологичную медицинскую помощь, предусмотренную программой обязательного медицинского страхования как бесплатную.
"По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", – заявила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
Общая сумма выплат за медуслуги составила 3,85 миллиона рублей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
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