В Москве полиция проверяет информацию о мужчине, угрожающем зарубить жену

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Сотрудники полиции проверяют информацию о мужчине, который угрожает зарубить жену топором. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о семейном конфликте, который произошел на севере Москвы. По данным источника, инцидент случился по адресу Песчаный переулок, дом 14, корпус 3.

Ранее стало известно о том, что в Москве лжесвященники обманывали горожан, собирая деньги на лечение детей.

По факту преступления в правоохранительных органах возбудили дела по статье "Мошенничество", специалисты ведут следствие.