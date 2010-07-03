Возбуждено дело по факту мошенничества от имени Ксении Собчак

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбуждено по факту мошеннического розыгрыша от имени Ксении Собчак в Instagram, сообщает Агентство "Москва".

После проверки 4 ноября было заведено дело по соответствующей статье. Ведется расследование.

В конце октября в полицию обратилась москвичка – психолог частной практики. Она рассказала, что в Instagram проводился розыгрыш, устроенный Собчак.

Пройдя опрос, она получила уведомление о выигрыше в 116 тысяч рублей. Чтобы получить его, жительница столицы перевела на указанный счет 139 рублей 46 копеек со своей банковской карты. Однако выигрыш она не получила.

Журналистка призывала не верить псевдоопросам в интернете, которые от ее имени обещают "гарантированные призы". Она подчеркнула, что никогда не просит денег от подписчиков.