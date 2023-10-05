Гособвинение требует 14 лет колонии для виновника ДТП на улице 1905 года

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Гособвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры во время заседания суда потребовал признать виновным 28-летнего Вячеслава Пивовара, из-за которого произошла смертельная авария на улице 1905 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ведомства.

Прокуратура выдвинула ему обвинения по пунктам "а" и "б" части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места преступления"). В связи с этим гособвинение требовало приговорить его к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также лишить его права на управление авто на три года.

Авария произошла 2 ноября прошлого года. Тогда мужчина за рулем грузового Volvo в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал с превышением скорости. На улице 1905 года он выехал на встречную полосу и стал смещаться вправо, а затем въехал в стоящее такси. От удара машина такси вылетела вперед и врезалась в автобус. Пивовар сбежал с места аварии.

В результате ДТП 30-летний водитель такси и 34-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Свою вину Пивовар признал полностью.

Ранее сообщалось, что возле станции метро "Электрозаводская" произошла авария, в результате которой автомобиль такси перевернулся на крышу. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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