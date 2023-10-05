Подозреваемого по делу Тупака Шакура перевели в одиночную камеру

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Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, которого подозревают в убийстве рэпера Тупака Шакура, держат в одиночной камере из-за опасений за жизнь заключенного. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на источник.

По данным СМИ, его держат под охраной, другим заключенным запрещено приближаться к месту содержания Дэвиса.

Сутками ранее в Лас-Вегасе прошло первое слушание в суде, куда Дэвис, известный как Keefe D, вошел в темно-синей тюремной робе. Он рассказал, что нашел себе адвоката, в связи с чем следующее заседание будет продолжено уже с защитником. После суда окружной прокурор округа Кларк Стив Вольфсон поделился, что Дэвис пока что останется в тюрьме до следующего заседания.

"Доказательства очевидны, и презумпция того, что его признают виновным, велика. Это позволит ему попросить об освобождении под залог", – заявил прокурор.

Тупак Шакур, также известный как 2Pac, погиб в 1996 году. Полиция расследовала дело артиста больше 25 лет. Дэвиса, которому сейчас уже 60 лет, задержали лишь в конце сентября 2023 года в Лас-Вегасе.

В 2018 году он в интервью для фильма Death Row Chronicles от Netflix рассказал, что в момент убийства был в машине, из которой стреляли в Тупака. Также Keefe D назвал тех, кто находился с ним в автомобиле.

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