05 октября, 10:33Происшествия
Два поезда столкнулись на севере Польши
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Два поезда столкнулись в городе Гдыня на севере Польши утром 5 октября. Об этом сообщает польское издание Gazeta.pl.
Авария произошла примерно в 7 утра по варшавскому времени (08:00 по московскому). Столкнулись рельсовый автобус и поезд, следовавший по маршруту Мальборк – Гдыня. В результате один из вагонов поезда сошел с рельсов.
Пострадали четыре человека. Еще один из пассажиров застрял в поезде, передает Радио Гданьск.
На месте происшествия работают экстренные службы. Движение поездов по железной дороге временно перекрыто.
Ранее поезда московского метро на Сокольнической линии задерживались. Причина – человек на путях. Спустя примерно 30 минут движение поездов ввели в график.
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