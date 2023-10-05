Два поезда столкнулись на севере Польши

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Два поезда столкнулись в городе Гдыня на севере Польши утром 5 октября. Об этом сообщает польское издание Gazeta.pl.

Авария произошла примерно в 7 утра по варшавскому времени (08:00 по московскому). Столкнулись рельсовый автобус и поезд, следовавший по маршруту Мальборк – Гдыня. В результате один из вагонов поезда сошел с рельсов.

Пострадали четыре человека. Еще один из пассажиров застрял в поезде, передает Радио Гданьск.

На месте происшествия работают экстренные службы. Движение поездов по железной дороге временно перекрыто.

Ранее поезда московского метро на Сокольнической линии задерживались. Причина – человек на путях. Спустя примерно 30 минут движение поездов ввели в график.