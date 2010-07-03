Премьер Малайзии предложил создать нейтральный орган для расследования по MH17

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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад предложил создать нейтральный орган для расследования по MH17. Об этом сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что международное расследование не может быть справедливым, поскольку в большей степени основано на позиции пострадавших в катастрофе людей. При этом, по его мнению, все обвинения в адрес России связаны исключительно из-за плохих отношений Запада с Москвой.

"Должны быть эксперты из разных стран, которые имеют опыт в расследовании похожих крушений. И они должны выяснить, что произошло. Но когда расследование ведут стороны, которые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного предвзятыми", – подчеркнул премьер-министр.

Мохамад усомнился в том, что Совместная следственная группа установила личность того, кто стрелял в Boeing MH17. Однако он выразил готовность выслушать доказательства от детектива Йозефа Реша, который занимается делом о катастрофе. Детектив ранее отмечал, что готов опубликовать итоги своего расследования катастрофы рейса МН17 с именами виновных и предоставлением снимков со спутников США.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними дoлжен начаться 9 марта 2020 гoда. Россия не получала запросов на выдачу.

