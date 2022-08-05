Кинувшей ботинок в мэра на Сахалине женщине дали квартиру

Фото: телеграм-канал "Новости Углегорска"

Семье жительнице Углегорска, которая кинула в мэра города Дмитрия Цуканова ботинок из-за проблем с переселением, выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

"Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в удобном микрорайоне по адресу улица Заводская, дом 7", – говорится в сообщении

Инцидент произошел городе Шахтерске на встрече жителей с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и мэром Углегорского района Дмитрием Цукановым. Слово взяла Людмила Аникеева, которая рассказала об условиях, в которых ей приходится жить.

По словам женщины, три года ее пытаются переселить из 30-летнего аварийного полузаброшенного дома в здание, которому в два раза больше лет. В итоге Аникеева бросила в мэра города ботинок с плесенью, чтобы показать, в каких условиях ей приходится жить.



В свою очередь, инцидент прокомментировал представитель углегорской жилищной управляющей организации МУП "ГЖК". По его словам, ситуация раздута и преувеличена.

"Все не так страшно, как вывернули. Дом по Красноармейской собираются сносить, конечно. Как только госпожу Аникееву переселят, сразу займутся сносом. Она просто ходит и конфликтует, наверное, ей нравится воевать, кричать, сапогами кидаться", – рассказал представитель местной УК в беседе с "News.ru".

Он добавил, что женщина не живет в доме на Красноармейской, а свет включает "для вида".

Ранее за Аникееву вступился вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По ее мнению, наказывать женщину за ее поступок не стоит.

Он обратил внимание, что киданием башмаками друг в друга справедливости не найти. Но то, что мэр не отреагировал на проблему жительницы, полпред назвал "безобразием".

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), в свою очередь, заявил, что этот поступок был "криком души". Депутат добавил, что направил запросы губернатору Сахалинской области, судебным приставам и прокурору региона.

